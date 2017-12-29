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29 декабря 2017
07:30  29 декабря 2017 4

Медсестра делала снимки для соцсетей на фоне умирающих пациентов. ФОТО

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, каталка
Медсестру уволили из больницы без шума и не по статьеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В крупнейшей областной больнице в Южно-Сахалинске медсестра Анна К. фотографировалась на фоне умирающей пациентки и выкладывала снимки в соцсетях, пишут СМИ. Картинки медицинский работник сопровождал неоднозначными комментариями об уходе за больными.

Медсестра вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии, сообщает «Пятый канал». «Мы их привязываем. Все в жизни бывает. Да, они [врачи] кого хотят — выкарабкивают, кого не хотят — нет. Им … [плевать] на людей», — рассказала медсестра своим подписчикам об отношении в больнице к пациентам.

По информации телеканала, через два дня после публикации снимков медсестру уволили из больницы без шума и не по статье.

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Медсестра заявила, что врачи реанимации спасают, «кого хотят» Фото: соцсети/«Пятый канал»

Виктор Дорофеев
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