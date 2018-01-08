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09 января 2018
08 января 2018
17:48  08 января 2018 1

Фадеев на Рождество спас больного ребенка. ФОТО

Необходимая сумма была собрана менее чем за суткиФото: Instagram fadeevmaxim

Музыкальный продюсер родом из Кургана Максим Фадеев сообщил о завершении благотворительной акции в пользу больного эпилепсией мальчика. Музыкант поблагодарил всех участников доброго дела.

«Вчера совместно с сервисом Добро Mail.ru мы рассказали вам про Захара. Меньше, чем за сутки, полная сумма для него была собрана. Теперь его мама сможет приобрести необходимое лекарство, а сам Захар жить без регулярных приступов эпилепсии. Это и есть его мечта, которую мы вместе исполнили. Спасибо каждому, кто поучаствовал в судьбе малыша. СПАСИБО!» — написал музыкант на своей странице в Instagram.

«Воздаст Вам Бог, Максим, за ваши добрые дела!», «Вы творите просто безмерное добро! Здоровья вам и долголетия! Побольше таких людей в жизни как вы, Максим!», «Дай, БОГ, каждому нуждающемуся малышу такого Ангела-хранителя», — отреагировали в соцсети.

Накануне Фадеев призвал помочь 4-летнему Захару преодолеть тяжелую форму эпилепсии — генетический синдром Драве. «У маленького Захара всего лишь одно, самое заветное желание — жизнь без приступов», — обратился продюсер к подписчикам.

Иван Антонов
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