Созданием нового сайта Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета будет заниматься «пенсионер» веб-разработки. Согласно опубликованному контракту на 404 тысячи рублей, обновленное интернет-представительство главного театра города сделает проектно-внедренческая фирма «Диас».
Появившаяся в 1992 году ПВФ «Диас» известна горожанам в большей степени по своим уникальным на тот период картографическим разработкам — «Екатеринбург на блюдечке», «Свердловская область на блюдечке», «Нижний Тагил на блюдечке» и «Невьянск на блюдечке». В 2009 году фирма занималась разработкой ныне действующего сайта для Екатеринбургской оперы. Сегодня сайт компании в стилистике порталов из 1990-х годов практически не функционирует.
В компаниях, которые вели переговоры с оперным театром по поводу обновления сайта, заключенному контракту удивились. «Театру, насколько я помню, нужны были принципиально новые, осовремененные афиша, информация о спектаклях, о труппе, о том, как устроен театр изнутри, отзывы, новости, медиатека и важный элемент — система продажи билетов. Похоже, именно „Диас“ в стародавние времена эту систему там и внедрил. Все это в пределах средней городской стоимости вышло бы на сумму от 800 тысяч рублей. В итоге, раз контракт заключен, то это будет либо бюджетный вариант простейшего сайта, либо дизайн уже готов и требуется только внутрянка», — объяснил один из участников переговоров с учреждением культуры.
В компании «Диас» пояснили, что «на все вопросы прессы отвечает директор Юрий Лифшиц, но он сейчас отсутствует и будет после 13:00». В оперном театре пообещали, что ответят на вопросы агентства позже.