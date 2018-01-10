{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:24  10 января 2018 0

Новый портал Екатеринбургской оперы будет делать архаичная компания с «мертвым» сайтом

Знак аварийной остановки. Екатеринбург, оперный театр
В интернете Оперный театр решил иметь столь же благородный и старинный видФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Созданием нового сайта Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета будет заниматься «пенсионер» веб-разработки. Согласно опубликованному контракту на 404 тысячи рублей, обновленное интернет-представительство главного театра города сделает проектно-внедренческая фирма «Диас».

Так сегодня выглядит сайт разработчика нового современного портала Екатеринбургской оперы
Фото: скриншот портала www.dias.ru

Появившаяся в 1992 году ПВФ «Диас» известна горожанам в большей степени по своим уникальным на тот период картографическим разработкам — «Екатеринбург на блюдечке», «Свердловская область на блюдечке», «Нижний Тагил на блюдечке» и «Невьянск на блюдечке». В 2009 году фирма занималась разработкой ныне действующего сайта для Екатеринбургской оперы. Сегодня сайт компании в стилистике порталов из 1990-х годов практически не функционирует.

В компаниях, которые вели переговоры с оперным театром по поводу обновления сайта, заключенному контракту удивились. «Театру, насколько я помню, нужны были принципиально новые, осовремененные афиша, информация о спектаклях, о труппе, о том, как устроен театр изнутри, отзывы, новости, медиатека и важный элемент — система продажи билетов. Похоже, именно „Диас“ в стародавние времена эту систему там и внедрил. Все это в пределах средней городской стоимости вышло бы на сумму от 800 тысяч рублей. В итоге, раз контракт заключен, то это будет либо бюджетный вариант простейшего сайта, либо дизайн уже готов и требуется только внутрянка», — объяснил один из участников переговоров с учреждением культуры.

В компании «Диас» пояснили, что «на все вопросы прессы отвечает директор Юрий Лифшиц, но он сейчас отсутствует и будет после 13:00». В оперном театре пообещали, что ответят на вопросы агентства позже.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров