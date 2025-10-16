Снег заметили на севере региона
Как и предсказывали синоптики, на севере региона 16 октября выпало большое количество снега. До конца месяца обильное первые сугробы могут добраться и до Екатеринбурга. Кадрами «белых» улиц делятся читатели в соцсетях.
«Снега было немало, но он вскоре растаял. Думаю, к концу месяца будут уже первые сугробы!» — рассказал URA.RU читатель.
Ранее в Екатеринбурге выпал первый снег. Как прогнозируют синоптики, большого количества осадков в столице Урала стоит ждать ближе к концу месяца.
