16 октября 2025

Свердловскую область засыпает снегом. Фото

На севере Свердловской области выпало много снега
Снег заметили на севере региона
Как и предсказывали синоптики, на севере региона 16 октября выпало большое количество снега. До конца месяца обильное первые сугробы могут добраться и до Екатеринбурга. Кадрами «белых» улиц делятся читатели в соцсетях.

«Снега было немало, но он вскоре растаял. Думаю, к концу месяца будут уже первые сугробы!» — рассказал URA.RU читатель.

Ранее в Екатеринбурге выпал первый снег. Как прогнозируют синоптики, большого количества осадков в столице Урала стоит ждать ближе к концу месяца.

