Шурыгиной предложили миллион за новый эфир у Малахова с насильником

16:47 11 января 2018 0

«Жертва» насильника не прочь заработать на шумихе ФОТО: Диана Шурыгина, Instagram

Скандально известная Диана Шурыгина пообщается со своим насильником в передаче Андрея Малахова. За встречу молодым людям предложили круглую сумму.

В конце января Шурыгина станет героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии ей предстоит вступить в контакт со своим насильником Семеновым. За совместную съемку Диане и Сергею будет предложен солидный гонорар. За первые эфиры семья Шурыгиных получила от создателей передачи около миллиона рублей. Теперь же тариф резко вырос, полагает издание «Дни.ру»

Гонорар, очевидно, потребует и Сергей Семенов, которого продюсирует его родная сестра. Он полтора года провел за решеткой. За первое после освобождения интервью, говорят очевидцы, сестра Семенова она просила с телевизионщиков 50 тысяч рублей.

Сергей вышел из тюрьмы досрочно, 10 января 2018 года, отмечает издание «Утро.ру». Изначально насильнику грозило 8 лет колонии, срок сократили в связи с примерным поведением заключенного. Также на решение судьи повлияло то, что гонорар от участия в программе Малахова Семенов перевел на счет детского дома. После освобождения молодой человек заявил, что никогда не хотел бы знать Диану Шурыгину.

Наталья Шурыгина, мать Дианы была против досрочного освобождения насильника дочери. После выхода Семенова на свободу она завила, что боится новых проблем. «Мы только дышать спокойно начали, а сейчас опять шумиха начнется», — сказала Наталья.