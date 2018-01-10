Сокамерники сочувствовали насильнику Шурыгиной. ВИДЕО

16:22 10 января 2018 1

Молодой человек обзавелся в тюрьме друзьями ФОТО: Сергей Семенов, VK

Освобожденный по УДО Сергей Семенов признался, что в тюрьме многие сокамерники стали его друзьями, они сочувствовали осужденному за изнасилование Дианы Шурыгиной молодому человеку, поддерживали его. Об этом он рассказал в интервью телеграм-каналу Mash.

«Все прекрасно понимали мою ситуацию, поддерживали. Сотрудники колонии подбадривали. В тюрьме у меня были друзья, они и остаются», пояснил Семенов. Он также отметил, что не хочет видеть Шурыгину, и никогда не хотел бы ее знать. «Если бы можно было вернуть время назад, я бы не допустил, чтобы это все произошло», — добавил он.

В беседе с пабликом Mash он признался, что слышал о популярности, которая появилась у его «жертвы» после многочисленных телешоу. «Урок в том, что нужно быть поумнее и посерьезнее. Сейчас такая тенденция пошла, что сажают просто всех. Особо не разбираются», — сказал Семенов.

Ранее сообщалось, что осужденный по «делу Шурыгиной» Сергей Семенов вышел на свободу, напоминает сайт VSE42.Ru. Его освободили досрочно. Как рассказала сестра Сергея, Екатерина Семенова «Федеральному агентству новостей», главная причина, по которой суд принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) — благодарственное письмо из детского дома, в который он перечислил свой гонорар за участие в ток- шоу Андрея Малахова на «Первом канале».

Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в изнасиловании на пьяной вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий, пишет Life.ru.

10 января утром молодой человек покинул колонию по УДО. Его семья добивалась освобождения парня целый год.