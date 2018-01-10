21:12 10 января 2018 3

Наталья Шурыгина (слева) опасается, что освободившийся насильник создаст проблемы ее дочери Диане (справа) ФОТО: скрин программы «Пусть говорят»/ «Первый канал»

Наталья Шурыгина, мать Дианы, опасается, что выход на на свободу насильника дочери Сергея Семенова создаст ей проблемы. «Мы только дышать спокойно начали, а сейчас опять шумиха начнется», — заявила Наталья в интервью сайту kp.ru.

«Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был», — отметила мать Дианы Шурыгиной.

В марте 2016 года 17-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина была изнасилована на вечеринке студентом местного аграрного вуза — 20-летним Сергеем Семеновым. История получила широкую огласку в ток-шоу «Пусть говорят».

Факт изнасилования был признан и следствием, и судом на основе 20 экспертиз. Сначала парню дали восемь лет строгого режима, но после апелляции срок скостили до трех лет.

В итоге Сергей вышел на свободу досрочно, спустя год, по УДО. «Целый год боролись», — сообщила в соцсетях его сестра.

10 января 2018 года его освободили из колонии. Семенов признался, что в тюрьме многие сокамерники стали его друзьями, они сочувствовали осужденному за изнасилование Дианы Шурыгиной молодому человеку, поддерживали его.

Скандально известная Шурыгина в октябре 2017 года вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Радостное событие пара отметила в одном из ресторанов в Южном Бутово.