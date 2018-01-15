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Главные новости Тюменской области
16:49  15 января 2018 0

Губернатор Якушев встретится с Медведевым и впервые в году соберет тюменскую элиту

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, якушев владимир
Сразу после столичного форума Владимир Якушев вернется к проблемам регионаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев начал новую рабочую неделю с личного приема граждан. В повестке главы региона — встреча с двумя многодетными мамами. Одна из них придет в правительство лично, с другой Якушев побеседует через видеоконференцсвязь — женщина проживает в области. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора.

Во вторник глава Тюменской области вылетит в Москву для участия в Гайдаровском форуме. Как ранее писало «URA.RU», он заявлен в списке экспертов на площадке «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления», которая начнет свою работу в 10.00. Помимо этого, Якушев поприсутствует на пленарном заседании «Цели и ценности» — оно начнется в 12 часов. В программе форума среди участников заседания указаны председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен, а также представители Всемирного банка и Банка Израиля. После мероприятия Владимир Якушев проведет в столице рабочие встречи и вернется в Тюмень.

17 и 18 января в областной столице у губернатора также запланированы рабочие встречи и совещания. В пятницу, 19 января, пройдут первые в 2018 году координационное совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области и заседание президиума правительства. Отразится ли пермская резня в школе на плане работы комиссии, пока неизвестно. Традиционно в совещании по обеспечению правопорядка участвуют начальники силовых ведомств региона, представители органов исполнительной и законодательной власти.

Дарья Казакова
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