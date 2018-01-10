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11 января 2018
10 января 2018
20:24  10 января 2018 0

Три уральских губернатора научат всю страну эффективно расходовать бюджет

Визит Якушева и Комаровой. Сургут, комарова наталья, якушев владимир
Якушев, Комарова и Решетников выступят в числе экспертов на площадке РАНХиГСФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернаторы Владимир Якушев, Наталья Комарова и Максим Решетников приедут на Гайдаровский форум в Москву 16 января. Темой этого года стала «Россия и мир: цели и ценности».

Главы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края заявлены среди экспертов на площадке «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления». Здесь в режиме открытого диалога участники обсудят, как снизить объем нарушений в этой сфере и сделать ее лучше. Также планируется дискуссия о целесообразности изменений в системе материального поощрения госслужащих и о качестве реализации полномочий, переданных регионам и муниципалитетам.

В пресс-службе Якушева подтвердили, что в плане работы губернатора стоит поездка на первый день форума. Наталья Комарова значится и среди участников делового завтрака «Инвестиции в сферу общественного здоровья». На встрече будут говорить о формировании здорового образа жизни людей, об идеальной модели инфраструктуры медицины и здоровья в стране и о пользе увеличения расходов на социальную сферу.

Напомним, что Гайдаровский форум традиционно проводится в начале года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. На нем собираются известные ученые и бизнесмены со всего мира, представители органов власти, общественники и политики страны. В основу сессий форума закладывают самые острые проблемы современности, а социально-экономическая политика России подвергается критическому осмыслению, сообщается на официальном сайте форума.

Дарья Казакова
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