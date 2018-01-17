Авторы симулятора мужских гениталий заявили о выходе игры. Главными героями «Genital Jousting» («Генитального состязания») стали фаллосы.
Разработчики Devolver Digital показали отрывки из историй игры в коротком видео в Twitter. В ролике видно, как разноцветные фаллосы работают в офисе, устраивают романтичные ужины и играют в телефон.
Издатель объявил, что игра — симулятор мужских гениталий — появится 18 января. Вместе с этим Devolver Digital выпустил тематическую плюшевую игрушку в женском платье. Ее стоимость составляет 30 долларов, уточняет Life.ru.
GHI Media, LLC (действует под торговой маркой Devolver Digital) — американский издатель компьютерных игр и кинодистрибьютор. Компания была основана в 2009 году в Остине, штате Техас.