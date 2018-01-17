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17 января 2018
13:19  17 января 2018 1

Американцы выпустили компьютерную игру — симулятор мужских гениталий. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, компьютерная игра, gamer, геймер
Геймеры смогут протестировать новинку уже 18 январяФото: Kelly Hunter/Flickr

Авторы симулятора мужских гениталий заявили о выходе игры. Главными героями «Genital Jousting» («Генитального состязания») стали фаллосы.

Разработчики Devolver Digital показали отрывки из историй игры в коротком видео в Twitter. В ролике видно, как разноцветные фаллосы работают в офисе, устраивают романтичные ужины и играют в телефон.

Издатель объявил, что игра — симулятор мужских гениталий — появится 18 января. Вместе с этим Devolver Digital выпустил тематическую плюшевую игрушку в женском платье. Ее стоимость составляет 30 долларов, уточняет Life.ru.

GHI Media, LLC (действует под торговой маркой Devolver Digital) — американский издатель компьютерных игр и кинодистрибьютор. Компания была основана в 2009 году в Остине, штате Техас.

Рита Теркина
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