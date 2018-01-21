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21 января 2018
20 января 2018
00:33  21 января 2018 0

Times увидела в фильме Бондарчука пропаганду Кремля, сравнив с заказом Гитлера

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , бондарчук федор
Британские журналисты не оценили фильм Федора БондарчукаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Британская газета Times опубликовала рецензию на фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение». В России премьера состоялась еще в январе прошлого года, но британские и ирландские зрители увидели ее только сейчас. О самой картине в заметке почти ничего, зато президент России упомянут в ней неоднократно.

В частности, автор утверждает, что Бондарчук является сторонником Путина, а актер Олег Меньшиков, который сыграл полковника Лебедева, якобы «похож на Владимира». Кроме того, как пишет РИА «Новости», газета провела параллели между «Притяжением» и фильмом «Триумф воли», который был снят по заказу Адольфа Гитлера. «Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал „Триумф воли“ Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление», — отмечено в рецензии.

В целом же фильм Федора Бондарчука назван нудным, хотя несколько «боевых сцен» автору все же понравились. Российское посольство в Лондоне, ознакомившись с рецензией, заявило, что журналисты «не осилили суть фильма», подчеркнув, что лента несет в себе идею взаимопонимания. «Рыба не разглядела воду», — написано в Twitter посольства. Британцам же дипломаты посоветовали оценить фильм самостоятельно.

Сергей Демин
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