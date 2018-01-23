«Единая Россия» поменяет имидж после выборов президента

19:22 23 января 2018 5

Андрей Турчак заявил о ребрендинге партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ребрендинг «Единой России» должен быть реализован весной 2018 года, после выборов президента. Такое заявление сделал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба «ЕР».

«Президент РФ Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет партия. После выборов президента будет реализовываться ребрендинг „Единой России“. Обсуждение будет проходить на разных площадках», — рассказал Турчак.

Сейчас главная задача единороссов, по словам Турчака, — донести до избирателей важность выборов президента РФ. «Мы — президентская партия, партия, которую создавал Владимир Владимирович. Партия, которая представляет более двух миллионов членов „Единой России“ и ее сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача — донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России», — заявил секретарь Генсовета.

Турчак также рассказал, что «Единая Россия» запустила проект партийной учебы, который должен обеспечить кадровый лифт не только внутри «ЕР», но и в рамках президентской программы «Лидеры России». Секретарь Генсовета упомянул и о регулярной ротации партийных кадров. «У нас существует уставная норма, при которой нельзя больше двух сроков подряд занимать руководящие должности, поэтому ротация происходит — как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов», — пояснил он.