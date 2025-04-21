Российские спортсмены должны вернуться на Олимпийские игры. Такое заявление сделал Билал Эрдоган, сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта.
«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал Билал в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что спорт не должен быть политизирован, а атлеты не виноваты в политических конфликтах. По его словам, отстранение российских спортсменов несправедливо и нелогично, особенно на фоне участия израильских команд.
Ранее российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных решений, связанных с допуском спортсменов. Российские спортивные деятели и власти поддержали этот шаг, отметив, что атлеты сталкиваются с унизительными условиями и отсутствием объективности, а Кремль подчеркивал важность присутствия российских спортсменов на крупных турнирах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.