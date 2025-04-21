21 апреля 2025

В Турции однозначно поддержали возвращение РФ на Олимпиаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын президента Турции высказался за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду
Сын президента Турции высказался за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду Фото:

Российские спортсмены должны вернуться на Олимпийские игры. Такое заявление сделал Билал Эрдоган, сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал Билал в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что спорт не должен быть политизирован, а атлеты не виноваты в политических конфликтах. По его словам, отстранение российских спортсменов несправедливо и нелогично, особенно на фоне участия израильских команд.

Ранее российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных решений, связанных с допуском спортсменов. Российские спортивные деятели и власти поддержали этот шаг, отметив, что атлеты сталкиваются с унизительными условиями и отсутствием объективности, а Кремль подчеркивал важность присутствия российских спортсменов на крупных турнирах.

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Российские спортсмены должны вернуться на Олимпийские игры. Такое заявление сделал Билал Эрдоган, сын президента Турции и глава Всемирной конфедерации этноспорта. «Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал Билал в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что спорт не должен быть политизирован, а атлеты не виноваты в политических конфликтах. По его словам, отстранение российских спортсменов несправедливо и нелогично, особенно на фоне участия израильских команд. Ранее российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных решений, связанных с допуском спортсменов. Российские спортивные деятели и власти поддержали этот шаг, отметив, что атлеты сталкиваются с унизительными условиями и отсутствием объективности, а Кремль подчеркивал важность присутствия российских спортсменов на крупных турнирах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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