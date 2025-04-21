21 апреля 2025

ВПР в России собираются сделать итоговыми контрольными в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рособрнадзор предложил наделить ВПР статусом итоговой контрольной работы
Рособрнадзор предложил наделить ВПР статусом итоговой контрольной работы Фото:

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в российских школах предложили наделить статусом итоговой контрольной, чтобы снизить нагрузку на учеников. С таким предложением Рособрнадзор обратился в Министерство просвещения РФ, пишут СМИ.

«В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В материале уточняется, что такой шаг станет логическим продолжением мер по созданию единого образовательного пространства в России. По мнению экспертов ведомства, это позволит унифицировать подход к итоговой оценке знаний школьников и снизит избыточную учебную нагрузку на учеников и педагогов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуме рассматривают вопрос о введении моратория на проведение ВПР в школах. Временный отказ от таких проверочных работ необходим, чтобы разработать единые стандарты оценивания, пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в российских школах предложили наделить статусом итоговой контрольной, чтобы снизить нагрузку на учеников. С таким предложением Рособрнадзор обратился в Министерство просвещения РФ, пишут СМИ. «В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы», — рассказали РИА Новости в ведомстве. В материале уточняется, что такой шаг станет логическим продолжением мер по созданию единого образовательного пространства в России. По мнению экспертов ведомства, это позволит унифицировать подход к итоговой оценке знаний школьников и снизит избыточную учебную нагрузку на учеников и педагогов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуме рассматривают вопрос о введении моратория на проведение ВПР в школах. Временный отказ от таких проверочных работ необходим, чтобы разработать единые стандарты оценивания, пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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