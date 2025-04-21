ВПР в России собираются сделать итоговыми контрольными в школах

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в российских школах предложили наделить статусом итоговой контрольной, чтобы снизить нагрузку на учеников. С таким предложением Рособрнадзор обратился в Министерство просвещения РФ, пишут СМИ.
«В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В материале уточняется, что такой шаг станет логическим продолжением мер по созданию единого образовательного пространства в России. По мнению экспертов ведомства, это позволит унифицировать подход к итоговой оценке знаний школьников и снизит избыточную учебную нагрузку на учеников и педагогов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуме рассматривают вопрос о введении моратория на проведение ВПР в школах. Временный отказ от таких проверочных работ необходим, чтобы разработать единые стандарты оценивания, пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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