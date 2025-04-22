Стало известно, когда могут назначить нового папу Римского после смерти Франциска

Эксперт по Ватикану Ди Джакомо: через 15-20 дней у нас будет новый Папа Римский
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Эксперт прогнозирует даты избрания нового Папы Римского
Эксперт прогнозирует даты избрания нового Папы Римского Фото:

Ожидается, что избрание нового Папы Римского произойдет в ближайшие две-три недели после смерти Папы Франциска. Об этом заявил тележурналист и эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо.

«Я думаю, что через 15 дней у нас будет новый Папа, максимум 20», — сказал Ди Джакомо. Его слова передает РИА Новости.

Папа Франциск скончался после долгого лечения двусторонней пневмонии. Причиной его смерти стал инсульт и последующая необратимая сердечная недостаточность. Первое заседание конгрегации кардиналов уже прошло в Ватикане, где обсуждались вопросы организации похорон и транспортировки тела понтифика в собор Святого Петра.

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Ожидается, что избрание нового Папы Римского произойдет в ближайшие две-три недели после смерти Папы Франциска. Об этом заявил тележурналист и эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо. «Я думаю, что через 15 дней у нас будет новый Папа, максимум 20», — сказал Ди Джакомо. Его слова передает РИА Новости. Папа Франциск скончался после долгого лечения двусторонней пневмонии. Причиной его смерти стал инсульт и последующая необратимая сердечная недостаточность. Первое заседание конгрегации кардиналов уже прошло в Ватикане, где обсуждались вопросы организации похорон и транспортировки тела понтифика в собор Святого Петра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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