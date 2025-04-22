Банки в России ощутимо понизили ставки по кредитам

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Банки массово пересматривают ставки по кредитам
Банки массово пересматривают ставки по кредитам Фото:

К концу апреля средние реальные ставки по потребительским кредитам в ведущих российских банках снизились до уровня 35%. За последний месяц этот показатель уменьшился на 5 процентных пунктов.

«Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля. Сейчас показатель находится на уровне 35%, хотя к концу марта он достигал 40%», — пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков.

В течение последнего месяца 11 из 15 крупнейших банков страны пересмотрели свои реальные процентные ставки. Как выяснили «Известия», минимальная ставка по кредитам снизилась за этот период на 1 процентный пункт и теперь в среднем составляет 28,3% годовых — это наиболее выгодные условия, предлагаемые банками сегодня. Максимальный уровень ставок при этом достигает 42%.

Как URA.RU писало ранее, падения ставок по ипотеке ожидает «Сбербанк». Они могут опуститься ниже 25% к концу мая 2025 года. При этом в России растут объемы просроченных ипотечных кредитов. Уровень обновил исторический рекорд, пишет «Национальная Служба Новостей» со ссылкой на данные Центробанка.

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К концу апреля средние реальные ставки по потребительским кредитам в ведущих российских банках снизились до уровня 35%. За последний месяц этот показатель уменьшился на 5 процентных пунктов. «Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля. Сейчас показатель находится на уровне 35%, хотя к концу марта он достигал 40%», — пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков. В течение последнего месяца 11 из 15 крупнейших банков страны пересмотрели свои реальные процентные ставки. Как выяснили «Известия», минимальная ставка по кредитам снизилась за этот период на 1 процентный пункт и теперь в среднем составляет 28,3% годовых — это наиболее выгодные условия, предлагаемые банками сегодня. Максимальный уровень ставок при этом достигает 42%. Как URA.RU писало ранее, падения ставок по ипотеке ожидает «Сбербанк». Они могут опуститься ниже 25% к концу мая 2025 года. При этом в России растут объемы просроченных ипотечных кредитов. Уровень обновил исторический рекорд, пишет «Национальная Служба Новостей» со ссылкой на данные Центробанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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