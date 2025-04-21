21 апреля 2025

ВСУ подло обстреляли российских бойцов под Курском

ВСУ обстреляли бойцов РФ, вывозивших тела украинских солдат
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат
ВСУ обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области в российские морги. Об этом сообщают СМИ. 

«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в морги», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник отметил, что Киев понимает состояние родственников пропавших украинских военных, которые хотят достойно похоронить своих близких. Однако командование ВСУ препятствует вывозу останков своих солдат с поля боя.

Ранее в Курской области уже фиксировались случаи, когда украинские военные оставляли на поле боя тела погибших, в том числе иностранных наемников, с удаленными головами и кистями для сокрытия их личностей. По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно пытались эвакуировать тела украинских солдат для передачи родственникам, однако командование ВСУ препятствовало этим действиям.

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Украинские военные обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области в российские морги. Об этом сообщают СМИ.  «Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в морги», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник отметил, что Киев понимает состояние родственников пропавших украинских военных, которые хотят достойно похоронить своих близких. Однако командование ВСУ препятствует вывозу останков своих солдат с поля боя. Ранее в Курской области уже фиксировались случаи, когда украинские военные оставляли на поле боя тела погибших, в том числе иностранных наемников, с удаленными головами и кистями для сокрытия их личностей. По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно пытались эвакуировать тела украинских солдат для передачи родственникам, однако командование ВСУ препятствовало этим действиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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