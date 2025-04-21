Украинские военные обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области в российские морги. Об этом сообщают СМИ.
«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в морги», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник отметил, что Киев понимает состояние родственников пропавших украинских военных, которые хотят достойно похоронить своих близких. Однако командование ВСУ препятствует вывозу останков своих солдат с поля боя.
Ранее в Курской области уже фиксировались случаи, когда украинские военные оставляли на поле боя тела погибших, в том числе иностранных наемников, с удаленными головами и кистями для сокрытия их личностей. По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно пытались эвакуировать тела украинских солдат для передачи родственникам, однако командование ВСУ препятствовало этим действиям.
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