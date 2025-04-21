Власти придумали новые вещи, на которые можно будет потратить маткапитал

В России рассматривается возможность расширения направлений использования материнского капитала. В частности, обсуждается инициатива, предполагающая разрешение расходовать средства сертификата на продукты семейных инвестиций, такие как накопительное страхование жизни и участие в программах долгосрочных сбережений, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.
«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для „семейных инвестиций“ и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов. Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни», — уточнил Глеб Яковлев в разговоре с «Известиями».
По его словам, вопрос является довольно сложным, однако, по предварительным данным, эту инициативу одобряет Министерство финансов. По словам другого собеседника издания, президента ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексея Тимофеева, обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования индивидуального инвестиционного счета, который будет действовать для ребенка по программе «семейных инвестиций». Ее инициатором выступил президент Владимир Путин.
Как URA.RU писало ранее, в период с 2007 по 2025 год сумма материнского капитала существенно выросла: на первого ребенка ее размер увеличился в 2,7 раза и достиг 690,2 тысячи рублей, а на второго — вырос в 3,65 раза, составив 912,1 тысячи рублей. Направления, на которые можно израсходовать средства господдержки, разные. Так, например, их можно потратить на оплату услуг детского сада, пишет телеканал 360.
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