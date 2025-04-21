21 апреля 2025

В России ожидается резкий взлет цен на авто по одной причине

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Машины подорожают из-за новой системы расчета утильсбора, считает эксперт
Машины подорожают из-за новой системы расчета утильсбора, считает эксперт Фото:

В России с 1 мая автомобили прибавят в цене вплоть до 20-25% из-за вступления в силу новой системы расчета утильсбора. Об этом сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию», — говорится в заявлении Ермиловой. Его цитирует агентство «Прайм».

В России уже зафиксировано увеличение цен на отечественные автомобили. Так, в марте машины производства РФ подорожали на 13%.

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В России с 1 мая автомобили прибавят в цене вплоть до 20-25% из-за вступления в силу новой системы расчета утильсбора. Об этом сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию», — говорится в заявлении Ермиловой. Его цитирует агентство «Прайм». В России уже зафиксировано увеличение цен на отечественные автомобили. Так, в марте машины производства РФ подорожали на 13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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