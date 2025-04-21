В России ожидается резкий взлет цен на авто по одной причине

В России с 1 мая автомобили прибавят в цене вплоть до 20-25% из-за вступления в силу новой системы расчета утильсбора. Об этом сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию», — говорится в заявлении Ермиловой. Его цитирует агентство «Прайм».
В России уже зафиксировано увеличение цен на отечественные автомобили. Так, в марте машины производства РФ подорожали на 13%.
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