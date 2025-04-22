Сын Эрдогана признался в любви к России

Сын турецкого президента и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поделился своими впечатлениями о России. Он отметил красоту ее природы, богатство культуры и разнообразие кулинарии.
«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — заявил Билал Эрдоган в разговоре с ТАСС.
Он добавил, что в России уникальные кулинарные особенности. «...В России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам [туркам] близка и знакома», — отметил сын Эрдогана.
Ранее Билал Эрдоган выступал за возвращение российских спортсменов на международные соревнования и подчеркивал, что спорт не должен быть политизирован. Он также отмечал, что отстранение российских атлетов несправедливо. В то же время российские спортивные власти поддерживали решение гимнастов отказаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных условий допуска.
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