Сын Эрдогана признался в любви к России

Билал Эрдоган: мне нравится приезжать в Россию
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Сын турецкого лидера отметил культурное разнообразие России
Сын турецкого лидера отметил культурное разнообразие России Фото:

Сын турецкого президента и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поделился своими впечатлениями о России. Он отметил красоту ее природы, богатство культуры и разнообразие кулинарии.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — заявил Билал Эрдоган в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что в России уникальные кулинарные особенности. «...В России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам [туркам] близка и знакома», — отметил сын Эрдогана.

Ранее Билал Эрдоган выступал за возвращение российских спортсменов на международные соревнования и подчеркивал, что спорт не должен быть политизирован. Он также отмечал, что отстранение российских атлетов несправедливо. В то же время российские спортивные власти поддерживали решение гимнастов отказаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных условий допуска.

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Сын турецкого президента и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поделился своими впечатлениями о России. Он отметил красоту ее природы, богатство культуры и разнообразие кулинарии. «Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — заявил Билал Эрдоган в разговоре с ТАСС. Он добавил, что в России уникальные кулинарные особенности. «...В России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам [туркам] близка и знакома», — отметил сын Эрдогана. Ранее Билал Эрдоган выступал за возвращение российских спортсменов на международные соревнования и подчеркивал, что спорт не должен быть политизирован. Он также отмечал, что отстранение российских атлетов несправедливо. В то же время российские спортивные власти поддерживали решение гимнастов отказаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики из-за ограничений и спорных условий допуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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