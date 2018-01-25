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25 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:54  25 января 2018 9

«Остановитесь!» В Екатеринбурге приговоренная к сносу телебашня стала частью лазерного шоу. ФОТО, ВИДЕО

Призыв остановиться хорошо виден издалекаФОТО: Артемий Брусницын, VK
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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На одном из символов Екатеринбурга — телебашне, которую уже начали разбирать, 25 января вечером появились световые надписи в память о снесенной ранее Краснознаменной группе. Слова призывают остановить снос очередного памятника. Акцию организовали активисты свердловского регионального отделения общественной организации «Суть времени». Об этом они сообщили в соцсетях.

«Сегодня пятая годовщина сноса Краснознаменной группы — памятника за вклад Свердловска в Победу, одного из главных символов города. Напомнили об этом на Телебашне (213 м) — тоже одном из символов города. Который тоже решили сносить», рассказал руководитель региональной «Сути времени» Артемий Брусницын на своей странице во «ВКонтакте».

Демонтаж стелы Ордена Ленина на Плотинке -Плотине Городского пруда реки Исеть. Екатеринбург , сварка, краснознаменная группа, демонтаж стеллы
Краснознаменную группу демонтировали 5 лет назад
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как видно на снимках и видеоролике, на телебашне высвечиваются слова #КраснознаменнаяГруппа, #2013, #МояБашня, #Остановитесь, #Пожалуйста, #Екатеринбург, 2018 Телебашня и цирк?

Демонтаж телебашни стартовал 20 января. От телевышки уже отпилили опорные конструкции. Несмотря на это, горожане все еще пытаются защитить объект петициями, телеграм-каналами и обнимашками. 27 января в субботу планируется флешмоб «Обними башню». Призыв к защите телебашни появился и в Сети.

Уральская горно-металлургическая компания готова отдать за работы по сносу башни более двух миллиардов рублей. Об этом рассказывали нашему агентству источники на строительном рынке. В самой компании поясняют, что эта сумма не имеет никакого отношения к реальности.

Напомним, осенью 2017 года «URA.RU» рассказывало о том, что падение башни может повредить расположенный рядом Екатеринбургский цирк.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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