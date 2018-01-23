20:13 23 января 2018 3

В январе начались подготовительные работы по сносу телебашни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания готова отдать за работы по сносу башни более двух миллиардов рублей. Об этом говорят источники на строительном рынке. В компании поясняют, что эта сумма не имеет никакого отношения к реальности.

«УГМК на снос башни потратит 2 млрд 8 тыс. рублей», — говорят источники на рынке. По их словам, большая часть суммы придется на закладку взрыв-патронов на высоте примерно 70 метров и на покупку этих спецсредств. «Ведь бетон, который применялся для строительства телевышки, специальный, он сделан не только с большим запасом прочности, но и так, что с годами только набирает прочность», — уверяют источники.

В самой УГМК говорят, что называемая сумма не имеет ничего общего с настоящей. «Сколько? Два миллиарда?! Да ладно?!» — удивляется глава пиар-блока компании Алексей Свалов. По его словам, затраты в разы ниже, но точную сумму он назвать не захотел. По данным других источников агентства, речь на самом деле идет о сумме около 200 млн рублей. «А миллиарды — это общая стоимость строительства многофункциональной ледовой арены, которая появится на месте башни», — говорят источники. Пока нет данных о том, каким будет новый спортивный объект.

На прошлой неделе на площадке недостроенной башни начались подготовительные работы к сносу. Сегодня в Сети появились первые кадры с площадки. Одновременно часть екатеринбуржцев пытается защитить телебашню. Так, на известном портале появилась петиция в защиту башни, в специально созданном телеграм-канале даже попытались призвать жителей к акции «Обними башню». Но пока активность горожан невелика: мнения по поводу целесообразности сноса разделились. Одни уверяют, что башня — символ города, вторые — что ее обрушение небезопасно. Напомним, осенью 2017 года «URA.RU» рассказывало о том, что падение башни может повредить расположенный рядом Екатеринбургский цирк.