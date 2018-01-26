МОК подготовил правила для российских спортсменов на Олимпиаде

23:01 26 января 2018 1

Выставлять на показ спортсмены могут только флаг олимпийского движения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для российских спортсменов и членов делегации из РФ Международный олимпийский комитет (МОК) составил и опубликовал правила, которых атлеты обязаны придерживаться на все время проведения Олимпиады в Пхенчхане. Большая часть правил связана с использованием национальной символики, а также логотипов Олимпийского комитета России, в том числе в соцсетях, передает RT. Следить за соблюдением правил российскими атлетами будет рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

В правилах говорится, что спортсмены из России должны использовать только аббревиатуры OAR (Olympic athlete of Russia) или ОСР (на кириллице) как в публичных выступлениях, так и в соцсетях. Кроме того, российский флаг они могут использовать только «в спальне и только при условии, что его не будет видно», пишет «Газета.Ru», ссылаясь на официальный сайт МОК.

Как ранее писало «URA.RU», российские болельщики уже начали придумывать способы, как обойти запрет МОК на использование национального флага на трибунах соревнований Олимпийских игр. Позже организация представила уточнение, что несмотря на запрет для спортсменов использовать российский флаг, на болельщиков это правило распространяться не будет. Спортивные фанаты смогут пронести флаг российского государства на трибуны, пишет информагентство Nation News.

В МОК подтвердили заявку российских спортсменов на Олимпийские игры. Всего в Пхенчхан поедут 169 атлетов, в том числе 16 уральцев, выступать им придется под флагом олимпийского движения и в нейтральной форме.