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Минфин США перепутал топ-менеджеров
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30 января 2018
12:57  30 января 2018 5

«В олигархи-то за что?» Клименко посмеялся над «кремлевским докладом»

Герман Клименко попал в «кремлевский доклад» американского МинфинаФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Советник президента РФ по Интернету Герман Клименко отреагировал на внесение его в так называемый «кремлевский доклад» Минфина США. Он удивился, что его включили в категорию олигархов.

«В олигархи-то за что? А ведь говорили мне два года назад: не ходи в „импортозамещение“, не выгоняй с совещаний „Майкрософт“ и даже не думай о замене „Оракла“ на „Постгресс“. Когда я служил на Камчатке, то несколько лет ходил мимо плаката „до врага 500 км“. Вот такая ответочка прилетела нежданно за прошлое», — написал Герман Клименко на своей странице в Facebook.

В «кремлевский доклад» попали более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников, сообщало RT. В этом списке также оказались 96 так называемых олигархов. Политики и бизнесмены с Урала не стали исключением.

Дарья Корчак
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