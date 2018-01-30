«В олигархи-то за что?» Клименко посмеялся над «кремлевским докладом»

Советник президента РФ по Интернету Герман Клименко отреагировал на внесение его в так называемый «кремлевский доклад» Минфина США. Он удивился, что его включили в категорию олигархов.
«В олигархи-то за что? А ведь говорили мне два года назад: не ходи в „импортозамещение“, не выгоняй с совещаний „Майкрософт“ и даже не думай о замене „Оракла“ на „Постгресс“. Когда я служил на Камчатке, то несколько лет ходил мимо плаката „до врага 500 км“. Вот такая ответочка прилетела нежданно за прошлое», — написал Герман Клименко на своей странице в Facebook.
В «кремлевский доклад» попали более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников, сообщало RT. В этом списке также оказались 96 так называемых олигархов. Политики и бизнесмены с Урала не стали исключением.