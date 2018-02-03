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03 февраля 2018
02 февраля 2018
01 февраля 2018
11:20  03 февраля 2018 9

Тюменцы поддержат спортсменов Гараничева и Шипулина, поедая пельмени

Фестиваль
Тюменцев ждут развлечения и угощенияФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюмень, как и вся страна, 3 февраля присоединилась к патриотической акции «Россия в моем сердце!». Она проходит на Цветном бульваре. Одна из задач, которую выполняют организаторы мероприятия, — поддержать российских спортсменов — как участников Олимпиады, так и тех, кто в силу определенных обстоятельств не попал на нее.

Как сообщили организаторы мероприятия, на концерте будет работать отдельная площадка «Открой свою Тюмень». Здесь желающие смогут проверить свои знания о Тюмени и о тюменском спорте. На Цветном бульваре будет размещен стенд проекта, возле которого промоутеры предложат горожанам сыграть в мобильное приложение. Для тех, кто не готов пользоваться современными мобильными гаджетами, вопросы о спортсменах прозвучат со сцены. Самым эрудированным участникам праздника вручат ценные призы и билеты на этап Кубка мира по биатлону, который состоится в тюменской «Жемчужине Сибири» 22—25 марта 2018 года.

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«Мы подготовили не только интересные призы и подарки, а постарались сделать так, чтобы тюменцы получили большое удовольствие от концерта, — сообщил организатор патриотической акции, руководитель Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка, вице-президент Федерации карате России Андрей Потапов. — На Цветном бульваре будет работать полевая кухня, будут пельмени, интерактивные площадки. Мы поддержим наших спортсменов с хорошим настроением».

Отдельно Потапов прокомментировал настроение российских спортсменов после решения Международного спортивного суда (CAS): «Те, кого признали невиновным, конечно сегодня рады, однако и испытывают досаду от того, что им не удастся принять участие в этой Олимпиаде. Поэтому перед нами стоит задача — высказать поддержку всем нашим спортсменам. Она необходима им».

Напомним, что концерты в России проводятся, чтобы поддержать память о героях, сражавшихся во время Великой Отечественной войны. Инициатором мероприятия стала Общественная палата РФ. День проведения концертов совпадает с датой празднования 75-летия победы в Сталинградской битве.

Наталья Двизова
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