В Ишиме из-за одиночного пикета прокуроры проверили полицию

13:49 05 февраля 2018 9

Прокуратура направила предписание начальнику ишимской полиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Одиночного пикетчика в Ишиме, который вышел к администрации города с плакатом «Шишкин! Не можешь? Смогут другие!», полиция увела незаконно. К такому выводу пришли прокурорские работники, которые провели проверку по жалобе участника пикета Александра Яковенко.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» пикетчик от ЛДПР Александр Яковенко, после визита в отдел полиции он написал жалобу в прокуратуру. «Я звонил в прокуратуру примерно через две недели после того, как подал жалобу, они мне сказали, что у них жалобы моей нет, — сообщил собеседник агентства. — Я попросил их найти, потому что у меня есть все документы, подтверждающие, что жалоба ими зарегистрирована. На следующий день они сказали, что нашли».

1/2 Фото: Александр Яковенко

В документе, который получил пикетчик из Ишимской межрайонной прокуратуры, говорится, что 26 декабря «зарегистрирован рапорт по сообщению о происшествии, командир мобильного взвода ОРППСП МО МВД „Ишимский“ Мальцев С. А. сообщил о том, что около здания администрации города Ишима Вы демонстрировали плакат с надписью оскорбительного содержания в адрес главы администрации Ишима Шишкина Ф.Б.».

В ответе сообщается, что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении дела «в связи с отсутствием состава административного правонарушения», а в адрес начальника ишимской полиции подготовлено представление об устранении нарушений закона, поскольку «в ходе изучения материала проверки выявлены нарушения административного законодательства».

Александр Яковенко пояснил, что намерен «написать в областную прокуратуру» с просьбой сообщить, какие именно нарушения обнаружились в ходе прокурорской проверки и были ли наказаны виновные сотрудники полиции. Оперативно получить комментарии ни в Ишимской межрайонной прокуратуре, ни в пресс-службе областного УМВД не удалось.

Как уже писало «URA.RU», с одиночным пикетом представитель ЛДПР вышел к администрации Ишима 26 декабря. Мимо пикетчика, по его словам, прошел глава администрации Федор Шишкин, а через несколько минут к Яковенко подошли девять сотрудников полиции и настойчиво предложили ему пройти в отдел полиции для проверки личности. Пикетчик показал паспорт и удостоверение помощника депутата, однако вскоре все же оказался в отделе.