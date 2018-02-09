05:35 09 февраля 2018 0

Местные власти просят рестораны не подавать собачье мясо на время Олимпиады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рестораны Пхенчхана, где 9 февраля будет дан старт Олимпийским играм, отказались убирать из меню блюда из собачатины. Несмотря на просьбы властей, работники заведений продолжают угощать им гостей.

Только 2 заведения из 12, в которых подают собачье мясо, прислушались к просьбе правительства. Все дело в том, что местные чиновники столкнулись с многочисленными жалобами от рестораторов — как только они заменили собачатину на свинину, так сразу же столкнулись с резким падением продаж. По этой причине большинство из них решили отказаться от этой идеи, хотя власти пообещали компенсировать материальный ущерб, передает портал «Дни.ру».

Отмечается, что зоозащитники уже многократно запускали онлайн-петиции, в которых призывали запретить есть собачье мясо, а также проводили протестные акции в Сеуле.

Жители Южной Кореи, по данным открытых источников, ежегодно съедают до миллиона собак. Это блюдо считается у корейцев полезным для здоровья деликатесом. Употребление собачатины распространено в нескольких странах Азии, в том числе Китае и Южной Корее, где это считается легальным. Во многих других государствах, таких как Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Камбоджа, убивать собак ради употребления в пищу строго запрещено.