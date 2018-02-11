В Сбербанке пообещали устранить неполадки в ближайшее время
В Тюмени банкоматы не принимают купюры нового образца. Об этом сообщают местные жители, которым не удалось погасить кредиты — банкоматы «выплевывают» деньги, пишет портал 72.ru.
«Зачем нужны эти „сувенирные деньги“, если я не могу ими ничего оплатить, не заходя в кассу с очередями?» — возмущается местная жительница. В итоге внести деньги ей удалось только после того, как она обменяла новые купюры на старые.
В Сбербанке пообещали устранить неполадки в ближайшее время. «В феврале этого года Сбербанк планирует закончить необходимые технические работы по обеспечению приема и выдачи новых банкнот на всех устройствах самообслуживания», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка.