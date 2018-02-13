Свердловскому прокурору вручили редкую награду. ФОТО

Наградное оружие ему вручил замгенпрокурора Юрий Пономарев
Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев награжден оружием — пистолетом. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловской областной прокуратуре. Вручение состоялось 8 февраля в ходе расширенной коллегии прокуратуры Свердловской области.
«За безупречную службу заместитель прокурора Вадим Андреевич Чукреев был награжден приказом генерального прокурора Российской Федерации, — рассказала агентству Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Во время заседания коллегии замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев вручил ему наградное оружие».
Отметим, что сегодня Вадим Чукреев проводит прием граждан на «уральской Рублевке» — в Сысертском городском округе.