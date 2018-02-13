Мединский обвинил БДСМ-фильм в крахе проката отечественного кино

17:56 13 февраля 2018 0

Мединский озадачен популярностью зарубежной картины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что из-за успеха голливудского фильма «Пятьдесят оттенков свободы», который является заключительной частью трилогии о БДСМ-отношениях, показ ряда российских фильмов провалился. В связи с этим он предложил ввести ограничительные меры для защиты отечественной кинопродукции.

Мединский считает необходимым ограничить количество сеансов, выделяемых кинотеатрами на какой-либо один фильм, в первую очередь имея в виду «Пятьдесят оттенков свободы», пишет Nation News. «Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», — цитирует Мединского телеканал 360.

Ранее кинопрокатчики обвинили Владимира Мединского в цензуре из-за переноса выхода зарубежного фильма на киноэкраны России. В Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что их уведомили об этом за день до премьеры, когда многие билеты уже были проданы, сообщало «URA.RU».