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13 февраля 2018
17:56  13 февраля 2018 0

Мединский обвинил БДСМ-фильм в крахе проката отечественного кино

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Мединский озадачен популярностью зарубежной картиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что из-за успеха голливудского фильма «Пятьдесят оттенков свободы», который является заключительной частью трилогии о БДСМ-отношениях, показ ряда российских фильмов провалился. В связи с этим он предложил ввести ограничительные меры для защиты отечественной кинопродукции.

Мединский считает необходимым ограничить количество сеансов, выделяемых кинотеатрами на какой-либо один фильм, в первую очередь имея в виду «Пятьдесят оттенков свободы», пишет Nation News. «Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», — цитирует Мединского телеканал 360.

Ранее кинопрокатчики обвинили Владимира Мединского в цензуре из-за переноса выхода зарубежного фильма на киноэкраны России. В Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что их уведомили об этом за день до премьеры, когда многие билеты уже были проданы, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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