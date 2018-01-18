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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
18:03  18 января 2018 3

Кинотеатры обвинили Мединского в цензуре из-за переноса премьеры фильма

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
В Ассоциации считают, что Мединский вредит киноиндустрииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские кинопрокатчики пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на министра культуры Владимира Мединского. Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала в Facebook заявление, в котором обвиняет главу минкульта в «прямом вмешательстве» в хозяйственную деятельность кинотеатров и применении цензуры.

По распоряжению Министерства культуры выход в прокат зарубежного фильма «Приключения Паддингтона — 2» переносится с 18 января на 1 февраля 2018 года. Кинопрокатчиков уведомили об этом за день до премьеры, когда многие билеты уже были проданы. Официальная причина переноса — выход киноленты совпадает с датой, «зафиксированной в раннее выданном прокатном удостоверении на иной фильм».

Кинопрокатчики же посчитали, что Мединский пожелал избежать конкуренции для российского фильма, который выходит на киноэкраны приблизительно в тот же период, превратив «стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры». В Ассоциации отметили, что подобные действия Минкульта наносят экономический ущерб кинотеатрам, дистрибьюторам фильмов и российским зрителям. В обращении отмечается, что это не первый случай «грубого вмешательства госчиновников» в дела кинотеатров. В связи с этим владельцы развлекательных заведений призвали Медведева «обратить внимание на <…> последовательное и чрезмерное усиление административного госрегулирования».

Ранее стало известно, что две киносети вернут деньги за билеты на «Приключения Паддингтона-2», которые зрители уже забронировали. Участники рынка негативно отнеслись к переносу картины, связав его с выходом на экраны отечественного фильма «Скиф», пишет «Национальная служба новостей».

Мединский, напомним, до этого поддержал идею российского режиссера Никиты Михалкова ввести сборы с кинобилетов для поддержки отечественного кинематографа. Министр предполагает, что это позволит Фонду кино получать дополнительную прибыль до полутора миллиардов рублей в год, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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