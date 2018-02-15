Тюменские спортшколы и бассейны продолжают работать, несмотря на карантин

18:48 15 февраля 2018 0

Родители боятся, что дети заболеют, но не хотят терять деньги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карантин, который 14 февраля объявил департамент образования во всех школах и детских садах Тюмени, не коснулся учреждений спорта. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, для того, чтобы приостановить работу спортшкол и бассейнов, приказ должен издать директор городского департамента по спорту и молодежной политике.

В редакцию поступило несколько обращений от жительниц Тюмени, которые обеспокоены тем, что в разгар эпидемии ОРВИ и гриппа никто не отменяет занятия в частных бассейнах. Горожане говорят о том, что за пропуск занятий без уважительной причины деньги им никто не вернет, при этом родители опасаются водить детей на тренировки из-за риска заражения.

Занятия продолжаются и в муниципальных учреждениях. Например, в спорткомплексе «Зодчий» и в детско-юношеской школе олимпийского резерва №2 корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что дети продолжают посещать тренировки.

В отделе по спорту комитета по физической культуре и спорту профильного департамента пояснили, что заседание санитарно-противоэпидемической комиссии проводилось вчера, 14 февраля. «Если заболевших будет 20% и более, тогда мы приостановим учебный процесс. Сейчас мы собираем данные со спортшкол, и пока этого порога нет, поэтому все работают в обычном режиме. А что касается частных бассейнов — мы никак с ними не связаны, они работают по усмотрению владельцев», — рассказал специалист.

Ранее «URA.RU» писало, что в Тюмени с 16 по 22 февраля все школы будут закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. За минувшую неделю в Тюменской области заболело ОРВИ более 18000 человек, в Тюмени количество больных увеличилось на 12000. Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, большая часть зараженных — это дети до 14 лет.