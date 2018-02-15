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Главные новости Тюменской области
18:48  15 февраля 2018 0

Тюменские спортшколы и бассейны продолжают работать, несмотря на карантин

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, грипп, детская поликлиника, маска медицинская, больной ребенок, орз
Родители боятся, что дети заболеют, но не хотят терять деньгиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карантин, который 14 февраля объявил департамент образования во всех школах и детских садах Тюмени, не коснулся учреждений спорта. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, для того, чтобы приостановить работу спортшкол и бассейнов, приказ должен издать директор городского департамента по спорту и молодежной политике.

В редакцию поступило несколько обращений от жительниц Тюмени, которые обеспокоены тем, что в разгар эпидемии ОРВИ и гриппа никто не отменяет занятия в частных бассейнах. Горожане говорят о том, что за пропуск занятий без уважительной причины деньги им никто не вернет, при этом родители опасаются водить детей на тренировки из-за риска заражения.

Занятия продолжаются и в муниципальных учреждениях. Например, в спорткомплексе «Зодчий» и в детско-юношеской школе олимпийского резерва №2 корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что дети продолжают посещать тренировки.

В отделе по спорту комитета по физической культуре и спорту профильного департамента пояснили, что заседание санитарно-противоэпидемической комиссии проводилось вчера, 14 февраля. «Если заболевших будет 20% и более, тогда мы приостановим учебный процесс. Сейчас мы собираем данные со спортшкол, и пока этого порога нет, поэтому все работают в обычном режиме. А что касается частных бассейнов — мы никак с ними не связаны, они работают по усмотрению владельцев», — рассказал специалист.

Ранее «URA.RU» писало, что в Тюмени с 16 по 22 февраля все школы будут закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. За минувшую неделю в Тюменской области заболело ОРВИ более 18000 человек, в Тюмени количество больных увеличилось на 12000. Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, большая часть зараженных — это дети до 14 лет.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
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