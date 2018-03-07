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07 марта 2018
14:57  07 марта 2018 17

Памфилова предложила Грудинину отдать эфирное время другим кандидатам

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, рука у лица, грудинин павел
Председатель ЦИК ответил на заявление кандидата в президентыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к кандидату в президенты Павлу Грудинину, который отказался от предвыборных дебатов. По ее мнению, в таком случае он может поделиться своим эфирным временем с другими претендентами.

«Ушел один из кандидатов и не будет участвовать [в дебатах], значит, надо делить время. Если для него это принципиальная позиция, [он] не считает нужным ходить на дебаты, я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам. Пусть они делят между собой», — цитирует ТАСС слова Эллы Памфиловой, сказанные на заседании ЦИК.

Павел Грудинин во время телеэфира 1 марта заявил, что не намерен более участвовать в дебатах. Тогда он возмутился, что ему приходится ждать час для шестиминутного выступления, и ушел.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Игорь Чукреев
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