В штабе Собчак прокомментировали внесение кандидата в список «врагов Украины»

07:57 08 марта 2018 0

Ксения Собчак стала персоной нон-грата на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попадание в черный список на Украине не станет для Ксении Собчак препятствием для поездки в Крым. Об этом заявила пресс?секретарь кандидата в президенты России Ксения Чудинова.

Журналистка и политик попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за своего визита в Крым в апреле 2014 года. Посещение полуострова было расценено, как «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым», ранее писало «URA.RU». Теперь же Собчак заявила, что поедет в Крым только через украинскую территорию, в связи с чем направила официальный запрос в посольство Украины, напоминает телеканал 360. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал этот жест «политической шизофренией».

Пока кандидат в президенты России не определилась с точной датой поездки в Крым, отметили в штабе Собчак. В грядущих выборах Ксения Собчак участвует от партии «Гражданская инициатива».