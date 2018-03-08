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08 марта 2018
07 марта 2018
07:57  08 марта 2018 0

В штабе Собчак прокомментировали внесение кандидата в список «врагов Украины»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак стала персоной нон-грата на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Попадание в черный список на Украине не станет для Ксении Собчак препятствием для поездки в Крым. Об этом заявила пресс?секретарь кандидата в президенты России Ксения Чудинова.

Журналистка и политик попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за своего визита в Крым в апреле 2014 года. Посещение полуострова было расценено, как «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым», ранее писало «URA.RU». Теперь же Собчак заявила, что поедет в Крым только через украинскую территорию, в связи с чем направила официальный запрос в посольство Украины, напоминает телеканал 360. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал этот жест «политической шизофренией».

Пока кандидат в президенты России не определилась с точной датой поездки в Крым, отметили в штабе Собчак. В грядущих выборах Ксения Собчак участвует от партии «Гражданская инициатива».

Наталья Володина
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