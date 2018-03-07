Собчак попала в «черный список» Украины из-за Крыма

23:01 07 марта 2018 0

Создатели сайта обвинили Собчак в поддержке «российской оккупации» Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение политиком Крымского полуострова в 2014 году.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года», — приводит сообщение со страницы украинского интернет-ресурса в Facebook RT. Также Собчак вменяют манипулирование общественно-значимой информацией для получения политических дивидендов и то, что в 2014 году телеведущая оправдывала «российскую оккупацию» Крыма.

Ранее кандидат в президенты официально обратилась к украинским властям с просьбой разрешить ей въезд на полуостров. В Верховной Раде Украины обязательным условием для этого назвали не проводить в Крыму предвыборную агитацию, писало «URA.RU»