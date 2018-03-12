Тюменцев попросили рассказать всю правду о городских автобусах

Тюменцам предложили ответить на вопросы о качестве работы городского общественного транспорта. Опрос проводит Тюменский индустриальный университет (ТИУ), выигравший в этом году контракт на разработку концепции управления транспортным спросом.
Информация об опросе размещена на официальном сайте ТИУ. Горожанам предложено ответить более чем на 20 вопросов, касающихся как качества работы городского общественного транспорта, так и возможных улучшений, которые привлекут тюменцев к использованию этого вида транспорта.
В частности, тюменцам предлагают сообщить, каким видом транспорта они пользуются чаще всего — автобусом, маршрутным такси, личным автомобилем, велосипедом, такси или вовсе предпочитают ходить пешком. Тут же нужно выбрать ситуации, в которых используется выбранный вид транспорта — для поездки в гости, на работу, в поликлинику, в торговые центры за покупками. Далее респондентам предложено указать причины выбора именно этого вида транспорта и сообщить, сколько в среднем длится одна поездка на общественном транспорте и сколько времени занимает дорога к остановке.
В пресс-службе ТИУ корреспонденту «URA.RU» посоветовали обратиться за комментарием к завкафедрой автомобильного транспорта Олегу Данилову, курирующему договор с МКУ «Тюменьгортранс» на разработку концепции управления транспортным спросом. Оперативно получить у него комментарий не удалось: по указанному телефону никто не взял трубку.
Как уже писало «URA.RU», тюменский вуз в январе этого года выиграл конкурс на 11,4 миллиона рублей из городского бюджета. Согласно договору за год ТИУ должен создать концепцию, в которую войдет система платных парковок в центре города, велодорожек и велопроката, а также разработать методологию повышения привлекательности общественного транспорта.