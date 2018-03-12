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Главные новости Курганской области
19:12  12 марта 2018 0

В Кургане мясники и молочники сговорились, чтобы озолотиться на госконтрактах

партия
Предприниматели намеренно не снижали цену на свою продукциюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане антимонопольная служба вывела на чистую воду производителей мяса и молока, которые нечестным путем выигрывали электронные аукционы. Предприниматели договорились между собой об одинаковой цене, чтобы получать выгодные контракты на поставки продуктов в детсады, школы и социальные учреждения.

Одно из незаконных соглашений заключили между собой ИП Тищенко Д. А. и ООО «Курганхладторг», которые занимаются поставкой мяса. В том же уличили ООО «Молоко Зауралья» и ООО «Комбинат молочных продуктов». Как пояснили в Курганском УФАС, участники рынка действовали в интересах друг друга, устанавливая практически идентичные цены и намеренно исключая конкуренцию между собой. В результате стоимость контрактов снижалась лишь на 0,5 — 1%.

По выявленным нарушениям возбуждено два дела о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ведомстве. Наказание для хитрых бизнесменов комиссия УФАС огласит 4 апреля.

Вера Чернышева
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