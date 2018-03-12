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12 марта 2018
19:57  12 марта 2018 0

В Британии пытались отравить бывшего зятя Бориса Березовского

Инцидент с Георгием Шуппе случился за несколько недель до происшествия со Скрипалемdepositphotos.com

В Великобритании пытались отравить Георгия Шуппе, являющегося бывшим зятем покойного российского олигарха Бориса Березовского. Инцидент случился за три месяца до происшествия с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Инцидент с бывшим зятем Бориса Березовского произошел в графстве Суррей. 46-летний мужчина, находясь дома, начал чувствовать себя плохо, после чего его доставили в больницу. Через десять дней его выписали, а правоохранительные органы закрыли дело, пишет «Газета.ru». По словам телохранителей Шуппе, сейчас он чувствует себя хорошо.

Георгий Шуппе стал деловым партнером Березовского после того, как взял в жены дочь олигарха. В 2004 году они переехали Великобританию. Однако российские власти требовали передать Шуппе Москве, его связывали с убийством бизнесмена Александра Минеева в 2014 году, напоминает «Ридус».

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью нашли без сознания на лавочке около торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали с подозрением на отравление. На месте происшествия британские правоохранительные органы обнаружили предмет, который поместили в защитную упаковку и увезли на экспертизу.

Иван Шестак
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