15:58 13 марта 2018 0

За один газон заплатили дважды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд взыскал с уральской футбольной академии более 23 млн рублей за нецелевые траты на реконструкцию стадиона «Уралмаш». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2016 году в ходе проверки региональная Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 23 240 565 рублей. Средства были выделены из свердловского бюджета Государственному автономному учреждению Свердловской области «Уральская футбольная академия» (ГАУ СО «УрФА») на проектирование и реконструкцию стадиона «Уралмаш» (сейчас — «СКБ-Банк Арена»).

Оказалось, подрядчик получил деньги за следующие невыполненные работы: завышен объем мусора на 29 802 тонны, а стоимость его вывоза на 3 331 927 рублей; завышен объем разборки бутовых фундаментов на 15 329 505 рублей. В итоге ГАУ СО «УрФА» необоснованно заплатило подрядчику 18 661 432 рубля, пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда. Кроме того, были израсходованы 3 856 467 рублей за три тысячи тонн якобы утилизированного строительного мусора. Такая же ситуация со сборкой и монтажом навеса — оплата в размере 12 тысяч рублей проведена, приемка по акту осуществлена, а сами работы не выполнены. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что 710 тысяч рублей составила стоимость повторно учтенных материалов: к работе по одерновке цветников, дорожек и площадок дополнительно включена стоимость рулонного газона «Спортивный».

Стадион «Уралмаш» за месяц до открытия после реконструкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оплаченные ГАУ СО «УрФА» суммы были признаны нецелевым использованием бюджетных средств. Учреждение, а также директор Уральской футбольной академии Евгения Нохрина были привлечены к административной ответственности. Орджоникидзевский районный суд обязал ГАУ СО «Уральская футбольная академия» вернуть в бюджет Свердловской области 23 240 565 рублей. Кроме того, с ответчика взыскали госпошлину в доход местного бюджета в размере 60 тысяч рублей. ГАУ СО «УрФА» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако жалоба осталась без удовлетворения.

«СКБ-Банк Арена» (бывший стадион «Уралмаш») был введен в эксплуатацию летом 2015 года и стал первым объектом в России, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планировалось, что всего в столице Урала будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных: стадионы «Уралмаш», «Калининец», «Урал» и «Химмаш». Между тем недавно ФИФА утвердила список тренировочных баз сборных-участниц мундиаля, в который не попала ни одна площадка из Екатеринбурга.