02 апреля 2025

Новый свердловский губернатор встретился с предшественником, чтобы обсудить задачу от Путина. Фото

Денис Паслер и Александр Мишарин поговорили про поезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, мишарин александр, паслер денис
Денис Паслер и Александр Мишарин знакомы давно Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился со своим предшественником Александром Мишариным (был губернатором в 2009—2012 годах), ныне председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины». Обсуждали не только прошлое, но и выполнение важной задачи от президента РФ Владимира Путина.

«Вспомнили, как работали на благо уральцев еще 15 лет назад. И, конечно, наметили планы на будущее. Основной темой встречи стал вопрос развития транспортной отрасли и, в частности, проекта создания высокоскоростных электропоездов. Александр Сергеевич как президент Российской академии транспорта и председатель Совета директоров „Синара-Транспортные машины“ сообщил о ключевых этапах реализации проекта», — поделился Паслер в своем telegram-канале.

Электропоезда будут выпускать на принадлежащем «Синаре» заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Путин приезжал на предприятие в феврале 2024-го. Спустя год обстановку оценивали вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт.

До конца 2026 года на производственной площадке планируется построить несколько новых корпусов площадью 67 тысяч квадратных метров, а также переустроить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Высокоскоростные поезда готовят для магистрали Москва-Санкт-Петербург, которая в будущем свяжет две столицы еще и с Екатеринбургом. Первые два состава, которые будут развивать скорость до 400 км/ч, планируется сделать к 2028 году.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился со своим предшественником Александром Мишариным (был губернатором в 2009—2012 годах), ныне председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины». Обсуждали не только прошлое, но и выполнение важной задачи от президента РФ Владимира Путина. «Вспомнили, как работали на благо уральцев еще 15 лет назад. И, конечно, наметили планы на будущее. Основной темой встречи стал вопрос развития транспортной отрасли и, в частности, проекта создания высокоскоростных электропоездов. Александр Сергеевич как президент Российской академии транспорта и председатель Совета директоров „Синара-Транспортные машины“ сообщил о ключевых этапах реализации проекта», — поделился Паслер в своем telegram-канале. Электропоезда будут выпускать на принадлежащем «Синаре» заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Путин приезжал на предприятие в феврале 2024-го. Спустя год обстановку оценивали вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт. До конца 2026 года на производственной площадке планируется построить несколько новых корпусов площадью 67 тысяч квадратных метров, а также переустроить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Высокоскоростные поезда готовят для магистрали Москва-Санкт-Петербург, которая в будущем свяжет две столицы еще и с Екатеринбургом. Первые два состава, которые будут развивать скорость до 400 км/ч, планируется сделать к 2028 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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