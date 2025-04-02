Как защититься от смертельной болезни, вспышка которой произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла вспышка кори, а на некоторых домах стали появляться объявления о росте. Например, на входе в ЖК Das Haus висит объявление о необходимости вакцинации. При этом днем 2 апреля в поликлинике, куда отправляют жильцов, очередей на прививку не было. О том, как защититься от опасной болезни, — в материале URA.RU.
На днях на входных дверях в ЖК появилось объявление, где говорилось о необходимости вакцинироваться от кори — среди жителей выявили случаи заболевания. «Всем взрослым, не болевшим и не привитым от кори, необходимо явиться в поликлинику №3 ГАУЗ СО ЦГКБ №24», — написано там. Отмечалось, что по квартирам 31 марта начат обход жителей. Корреспондент приехал в поликлинику, куда отправляют жителей дома. Около 12:00 2 апреля очередей у кабинета №19 не было (туда отправляют людей из ЖК). В региональный Роспотребнадзор направлен письменный запрос, ответ ожидается.
Что такое корь и ее симптомы
Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Самая эффективная мера профилактики — вакцинация. Вирус попадает в организм здорового человека чаще всего с капельками слюны, выделяющейся при кашле, чихании или разговоре с больным человеком. Инкубационный период длится в среднем около двух недель (но может и от семи до 28 дней — все индивидуально). Он протекает без каких-либо явных симптомов. При этом заразившийся человек становится источником инфекции еще за сутки до появления первых симптомов. Корью рискуют заразиться все, кто не поставил прививку.
Как протекает болезнь
Болезнь проявляется сыпью по всему телу, высокой температурой, кашлем и насморком. Из-за высокого риска развития осложнений — например, пневмонии, гепатита, энцефалита, снижения слуха — больных корью госпитализируют. У малышей до года инфекция может стать причиной смерти.
Как защититься
Как рассказывал эксперт «Гемотеста» Роман Иванов, первую прививку детям делают планово в один год, а затем повторяют в шесть лет. По данным исследований, после первой прививки иммунитет формируется в 69—81% случаев, после второй — уже в 95% и сохраняется минимум на 20 лет», — делится врач «Гемотеста». В региональном Роспотребнадзоре рассказывали, что нужно посмотреть в своем прививочном сертификате, есть ли две прививки. Если стоит одна прививка — нужно идти и ставить вторую.
Прививки можно поставить в поликлинике. С собой нужно взять полис и прививочный сертификат. Главное условие — нужно быть здоровым. Например, можно сделать это в поликлинике №1 ЦГБ №3 (Бебеля, 160), а также в первой поликлинике больницы №7. (Вилонова, 33). Прививку можно поставить и в поликлинике №3 больницы №24 (Авиационная, 82). Вакцинацию проводят также и на некоторых предприятиях (например, в медсанчасти завода), в учебных учреждениях.
Кроме того, прививку можно поставить и в частных клиниках. Например, в «СМТ-Клинике» такая процедура стоит 1500. В медцентре «Династия» — 850 рублей, в «Здоровой семье» — 1500 рублей. При этом в некоторых клиниках стоимость консультации не включена — придется доплатить.
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