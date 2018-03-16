Экс-глава челябинского застройщика «Гринфлайт» пойдет под суд за ущерб дольщикам в 10 млрд рублей

Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс- руководителя Челябинской строительной организации «Гринфлайт» Сергея Мануйлова. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Нанесенный дольщикам ущерб составляет 10 млрд рублей.
Об окончании предварительного расследования сообщили на сайте МВД РФ. Установлено, что на протяжении нескольких лет компания осуществляла застройку жилых микрорайонов с привлечением денег дольщиков. При этом Мануйлов «заключил ряд невыгодных для компании контрактов, что привело к предбанкротному состоянию организации».
«Гринфлайт» занимается возведением микрорайона Академ Риверсайд в южноуральской столице. Проблемы у компании по сдаче домов начались еще в 2015 году. Полностью строительство прекратилось весной 2016 года. Квартир не дождались 4,5 тысячи человек.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский создал рабочую группу по решению проблем застройщика. Компанию, которая находилась в состоянии банкротства, возглавил генеральный директор «Магнитостроя» Олег Лакницкий. Прежний директор Мануйлов стал фигурантом уголовного дела. С приходом Лакницкого стройка оживилась. До конца 2018 года будут сданы все проблемные дома.
Однако в связи с деятельностью компании «Гринфлайт» заведено второе уголовное дело — о хищении денег дольщиков (ст. 159 УК РФ — мошенничество). Речь идет о лицах, непосредственно похитивших средства дольщиков компании. Отметим, что основным совладельцем «Гринфлайта» является бизнесмен Александр Москалюк, проживающий в Израиле, бизнес-партнер бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича.
Еще один соучредитель фирмы Маргарита Бутакова приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову, еще одному бизнес-партнеру Юревича. Бутакова в настоящее время является одним из фигурантов уголовного дела в отношении Юревича.
Ранее «URA.RU» сообщало, что челябинская полиция усилила следственную группу по делу «Гринфлайта». План действий на месяц вперед согласовывается лично первым зампрокурора региона Виталием Лопиным.