{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
16:32  30 января 2018 0

Дело дольщиков челябинского «Гринфлайта» составило 543 тома. Суд затягивается из-за главного фигуранта

Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, лопин виталий
Виталий Лопин ждет, пока Сергей Мануйлов закончит знакомиться с уголовным деломФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»
все новости сюжета

Уголовное дело о выводе 6,5 млрд рублей из челябинской компании «Гринфлайт», предназначавшихся для возведения микрорайона «Академ риверсайд», составило 543 тома. Оно будет направлено в суд, когда с ними ознакомится главный фигурант, экс-гендиректор фирмы и бывший чиновник мэрии Сергей Мануйлов, сообщил первый зампрокурора области Виталий Лопин на пресс-конференции во вторник, 30 января, передает корреспондент «URA.RU».

«Предварительное расследование дела „Гринфлайта“ завершено, обвиняемый знакомится с материалами. Он уже ознакомился со 112 томами. Как закончит, прокуратура направит дело в суд. Потерпевшими по делу признаны 4,3 тыс. дольщиков», — сказал силовик.

Прокурор области Александр Кондратьев заметил, что за прошлый год число недостроенных домов удалось сократить с 41 до 34. «Каждый из „проблемных“ домов находится на нашем контроле», — подчеркнул руководитель надзорного ведомства.

Зампрокурора области Андрей Оборок добавил, что южноуральские обманутые дольщики вложили в жилье 26 млрд рублей. Возбуждено 13 уголовных дел против строителей, которые вывели деньги в сторонние фирмы и не могут выполнить обязательства перед жителями.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров