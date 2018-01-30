Уголовное дело о выводе 6,5 млрд рублей из челябинской компании «Гринфлайт», предназначавшихся для возведения микрорайона «Академ риверсайд», составило 543 тома. Оно будет направлено в суд, когда с ними ознакомится главный фигурант, экс-гендиректор фирмы и бывший чиновник мэрии Сергей Мануйлов, сообщил первый зампрокурора области Виталий Лопин на пресс-конференции во вторник, 30 января, передает корреспондент «URA.RU».
«Предварительное расследование дела „Гринфлайта“ завершено, обвиняемый знакомится с материалами. Он уже ознакомился со 112 томами. Как закончит, прокуратура направит дело в суд. Потерпевшими по делу признаны 4,3 тыс. дольщиков», — сказал силовик.
Прокурор области Александр Кондратьев заметил, что за прошлый год число недостроенных домов удалось сократить с 41 до 34. «Каждый из „проблемных“ домов находится на нашем контроле», — подчеркнул руководитель надзорного ведомства.
Зампрокурора области Андрей Оборок добавил, что южноуральские обманутые дольщики вложили в жилье 26 млрд рублей. Возбуждено 13 уголовных дел против строителей, которые вывели деньги в сторонние фирмы и не могут выполнить обязательства перед жителями.