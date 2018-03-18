Из-за непогоды власти Камчатки организуют доставку жителей на избирательные участки

Власти Камчатского края организуют доставку жителей на избирательные участки из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава региона Владимир Илюхин.
«Все избирательные участки на Камчатке заработали. К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам», — заявил Илюхин, который один из первых отдал свой голос.
По словам главы региона, жители активно идут на участки и голосуют, поэтому у властей нет опасений, что непогода скажется на явке.
Сейчас, как отметили в краевом правительстве, в Петропавловске-Камчатском сильный ветер — до 27 метров в секунду. В Вилючинске — снег и ветер до 23 м/с, в Елизово — небольшие осадки и ветер до 19 м/с.