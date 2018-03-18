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18 марта 2018
17 марта 2018
03:59  18 марта 2018 0

Из-за непогоды власти Камчатки организуют доставку жителей на избирательные участки

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
Избирателям помогут добраться до участковФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
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Власти Камчатского края организуют доставку жителей на избирательные участки из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава региона Владимир Илюхин.

«Все избирательные участки на Камчатке заработали. К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам», — заявил Илюхин, который один из первых отдал свой голос.

По словам главы региона, жители активно идут на участки и голосуют, поэтому у властей нет опасений, что непогода скажется на явке.

Сейчас, как отметили в краевом правительстве, в Петропавловске-Камчатском сильный ветер — до 27 метров в секунду. В Вилючинске — снег и ветер до 23 м/с, в Елизово — небольшие осадки и ветер до 19 м/с.

Сергей Демин
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