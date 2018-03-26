Помощник Порошенко назвал недовольных президентом «толпой идиотов»

23:07 26 марта 2018 1

Юрий Бирюков заявил, что действующую власть не поддерживают только враги Украины Фото: Юрий Бирюков, Facebook

Советник президента Украины Юрий Бирюков назвал врагами людей, критикующих украинскую власть. Он также обвинил Россию во всех проблемах Украины.

«Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги», — написал Бирюков на своей странице в Facebook. Он утверждает, что все проблемы Украины связаны с действиями России и вооруженным конфликтом в Донбассе. «В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку», — заявил советник Петра Порошенко.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна окружена государствами, которые постоянно имеют к ней какие-то претензии, сообщал портал RT. «Вокруг нас оказались одни противники. Россия — враг, воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгры говорят — будут сражаться против нас. Румыния под вопросом, и так далее», — сказал Кравчук.