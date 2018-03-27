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27 марта 2018
10:26  27 марта 2018 0

В Екатеринбурге пойдет под суд директор УК на Рощинской, где девочку «похоронили» под снегом

Техника сбросила глыбу снега на ребенкаФОТО: Николай Бастриков © URA.Ru
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Снегоуборщик «похоронил» под снегом 9-летнюю девочку
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Спустя два года после трагедии перед судом предстанет директор ООО «1 Управляющая компания» Екатеринбурга Ирина Абуткова. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погибла 10-летняя девочка, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Несчастье случилось 4 февраля 2016 года в Екатеринбурге. Водитель экскаватора-прогрузчика сбросил из ковша снег на игравших в сугробе девочек, не заметив их. Одна из них получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице. По версии следствия, решение об уборке снега возле дома № 69 «а» по ул. Рощинская приняла директор УК, она и наняла экскаватор-погрузчик с водителем. При этом сигнальные ограждения на территории уборки снега установлены не были, подчеркнули в ведомстве.

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Астахов назвал виновных в смерти девочки, «погребенной» снегоуборщиком. «Надо так убирать, чтоб люди не страдали»

Директора «1 Управляющей компании» обвинили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд Екатеринбурга.

Сам 31-летний экскаваторщик Иван Шарипов ранее был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. За то, что он похоронил ребенка под снегом, водителя техники приговорили к году лишения свободы. При этом родители погибшей девочки, а также детский омбудсмен Павел Астахов настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководства управляющей компании.

Как ранее писало «URA.RU», подобная трагедия произошла на Ямале. Дети играли во дворе, на девочку упала снежная масса с крыши, школьница погибла под снегом.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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