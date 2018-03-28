Генпрокурор Украины пригрозил жителям страны голодомором в случае свержения власти

01:14 28 марта 2018 0

Юрий Луценко предупредил украинцев о том, что никогда нельзя поддерживать тех, кто посягает на конституционный строй ФОТО: Wikimedia Commons, ВАДИМ ЧУПРИНА

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти, жителей станы ждут неминуемые беды, сравнимые с голодомором.

Политик подчеркнул, что любое государство создано для защиты своего населения, а оценку властям нужно давать только на выборах. «Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй», — приводит слова Луценко телеканал 360.

Однако генпрокурор признался, что в настоящий момент народ Украины живет в атмосфере тотального недоверия к руководству страны, пишет «Газета.ру».

Напомним, советник Украины Юрий Бирюков назвал врагами людей, которые критикуют украинскую власть. По его мнению, все проблемы страны связаны с действиями России, а также вооруженным конфликтом в Донбассе.