Генпрокурор Украины пригрозил жителям страны голодомором в случае свержения власти

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти, жителей станы ждут неминуемые беды, сравнимые с голодомором.
Политик подчеркнул, что любое государство создано для защиты своего населения, а оценку властям нужно давать только на выборах. «Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй», — приводит слова Луценко телеканал 360.
Однако генпрокурор признался, что в настоящий момент народ Украины живет в атмосфере тотального недоверия к руководству страны, пишет «Газета.ру».
Напомним, советник Украины Юрий Бирюков назвал врагами людей, которые критикуют украинскую власть. По его мнению, все проблемы страны связаны с действиями России, а также вооруженным конфликтом в Донбассе.