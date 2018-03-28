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28 марта 2018
27 марта 2018
06:48  28 марта 2018 0

Россия не собирается назначать нового постпреда при НАТО

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Россию в альянсе будет представлять временный поверенныйФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия не планирует назначать нового постоянного представителя при НАТО в ближайшем будущем, ограничившись временным поверенным. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах.

«При альянсе нам посол сейчас не нужен. Он требуется для того, чтобы работать, а НАТО сейчас не хочет нормально разговаривать. Поэтому пока нет планов кого-либо назначать, будет временный поверенный», — подчеркнул собеседник.

По его словам, на всех заседаниях России приходится выслушивать вопросы про Украину, а российской стороне это «уже неинтересно». Поэтому посылать в Брюссель посла в нынешней ситуации является растрачиванием дипломатических кадров, пишут «Известия».

Как считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, уровень двусторонних отношений понижен и из-за этого взаимодействие почти отсутствует. «Стоит задуматься, есть ли смысл в назначении нового постоянного представителя. Стоит отложить это до лучших времен», — отметил политик. Также он добавил, что для налаживания диалога нужно начать процесс нормализации отношений между Россией и США.

Александр Черноскутов
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