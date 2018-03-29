Лесные пожары продлятся с мая до середины августа 2018 года
Жителей Югры предупредили об аномально высоком количестве лесных пожаров, которые ожидаются летом 2018 года на всей территории региона. Пожароопасный сезон вызван высокой температурой воздуха, которую прогнозируют этим летом.
По данным КУ ХМАО — Югры «Центроспас-Югория», начало пожароопасного периода прогнозируется на конец мая и продлится до середины августа. Прогнозируется неблагоприятная обстановка и количество пожаров выше средних многолетних норм.
Напомним, самым аномальным и опасным для лесных пожаров выдалось лето 2012 года. Большая часть Югорских муниципалитетов была объята дымом, обильные лесные пожары вспыхнули практически во всех районах ХМАО.