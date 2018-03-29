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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
11:55  29 марта 2018 0

Югру ожидают сильнейшие пожары. Всему виной природная аномалия

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, экология, дым в лесу, лесные пожары, огонь, пожар, тушение пожара, пожарник, пожарный, природа
Лесные пожары продлятся с мая до середины августа 2018 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителей Югры предупредили об аномально высоком количестве лесных пожаров, которые ожидаются летом 2018 года на всей территории региона. Пожароопасный сезон вызван высокой температурой воздуха, которую прогнозируют этим летом.

По данным КУ ХМАО — Югры «Центроспас-Югория», начало пожароопасного периода прогнозируется на конец мая и продлится до середины августа. Прогнозируется неблагоприятная обстановка и количество пожаров выше средних многолетних норм.

Напомним, самым аномальным и опасным для лесных пожаров выдалось лето 2012 года. Большая часть Югорских муниципалитетов была объята дымом, обильные лесные пожары вспыхнули практически во всех районах ХМАО.

Игорь Волосин
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