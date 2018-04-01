18:00 01 апреля 2018 0

Дети показали спасателям место провала ФОТО: официальная страница ТОСЭР, социальная сеть «ВКонтакте»

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли десятилетнего тюменца, провалившегося в бункер. Ребенок упал на глубину пяти метров.

1 апреля, около 13.00 оперативному дежурному ТОСЭР поступил звонок от детей, которые рассказали, что их друг провалился под снег во время игры. Спасатели прибыли на место вызова. На дне многометрового бункера находился десятилетний ребенок, он жаловался на боль в руке и просил о помощи, об этом представители ТОСЭР сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Перед тем, как достать ребенка из бункера, спасатели наложили ему на руку шину. Через некоторое время от стресса мальчик начал терять сознание. Пострадавшего на руках вытащили на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. Здоровье ребенка в безопасности, однако полученные травмы руки и ноги потребуют длительного лечения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и родители детей. Событие произошло вблизи железной дороги на улице Таллинской (район Войновки).