{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Тюменской области
18:00  01 апреля 2018 0

Школьник провалился в пятиметровый бункер на окраине Тюмени. ФОТО

Дети показали спасателям место провалаФОТО: официальная страница ТОСЭР, социальная сеть «ВКонтакте»

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли десятилетнего тюменца, провалившегося в бункер. Ребенок упал на глубину пяти метров.

1 апреля, около 13.00 оперативному дежурному ТОСЭР поступил звонок от детей, которые рассказали, что их друг провалился под снег во время игры. Спасатели прибыли на место вызова. На дне многометрового бункера находился десятилетний ребенок, он жаловался на боль в руке и просил о помощи, об этом представители ТОСЭР сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Перед тем, как достать ребенка из бункера, спасатели наложили ему на руку шину. Через некоторое время от стресса мальчик начал терять сознание. Пострадавшего на руках вытащили на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. Здоровье ребенка в безопасности, однако полученные травмы руки и ноги потребуют длительного лечения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и родители детей. Событие произошло вблизи железной дороги на улице Таллинской (район Войновки).

1/3
ФОТО: официальная страница ТОСЭР, социальная сеть «ВКонтакте»

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров